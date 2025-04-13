Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kaza Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Ali Baba Mahallesi GAP Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Savcısı idaresindeki otomobil, 2 otomobile çarpıştı. Meydana gelen kazada Cumhuriyet Savcısı ile birlikte 4 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralılara olay yerinde müdahale ederek ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.