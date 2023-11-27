Şanlıurfa’daki feci kaza: Otomobilin sürücüsü öldü

Alınan bilgiye göre Mesut Akbulut (35) idaresindeki otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 25. kilometresinde şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü Mesut Akbulut'u itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Mesut Akbulut Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan sürücü Mesut Akbulut burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti Mesut Akbulut'un cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.