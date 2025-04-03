Şanlıurfa’daki göçükte 2 işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Ceylanpınar ilçesinde Bahçelievler Mahallesi'nde kanalizasyon hattı çalışmaları sırasında yığılan topraklar, 4 işçinin üzerine göçtü. Olayın hemen ardından, bölgeye arama-kurtarma, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan yoğun çalışmalarda, 3 işçiye ulaşıldı.

Ancak bu işçilerden Halil Altınsöz ve Engin Çekiç isimli iki işçi, kaldırıldıkları Ceylanpınar Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer işçinin sağlık durumu ise stabil olarak bildirildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "İşçilerimiz kanalizasyon bağlantı çalışmaları sırasında toprak altında kaldılar. Ekiplerimiz arama-kurtarma çalışmalarını hızla başlattı ve şu ana kadar 3 işçiye ulaşabildik. İki işçimizi kaybettik, bir işçimizin durumu ise iyi. Halen toprak altında kalan bir işçimizin kurtarılması için çalışmalar devam etmekte. Sağlık durumu hakkında şu an net bir bilgi verilemiyor" şeklinde konuştu.

Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve toprak altında kalan Halil Kartalmış isimli işçiye kısa süre içinde ulaşılması bekleniyor. Olayla ilgili incelemeler ve soruşturma başlatıldı.