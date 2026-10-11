Şanlıurfa’daki öğretmen cinayetinde 3 tutuklama

Olay önceki gün Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede düzenlenen bir düğünde, akraba iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çevredeki kişilerin araya girmesiyle ilk etapta sona eren tartışma, düğünün ardından yeniden alevlendi. Gruplar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında sert bir cisimle darbe alan kuzenler Mustafa Yasan (32) ve Mahmut Y. (47) ağır yaralandı. Kavganın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ceylanpınar ilçesindeki Cengiz Topal İlkokulu'nda öğretmen olarak görev yaptığı öğrenilen 32 yaşındaki Mustafa Yasan, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Öğretmen Mustafa Yasan'ın yaşamını yitirdiği olayın ardından Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlattı. Olayın aydınlatılması ve kavgaya karışan kişilerin tespit edilmesi amacıyla çalışma yürüten polis ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelilerin kimliklerini belirledi. Soruşturma kapsamında 20 yaşındaki Mustafa Y., 28 yaşındaki Aslan Y., 38 yaşındaki İsmail Y. ve 39 yaşındaki İbrahim Y.'nin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılık ve mahkeme işlemlerinin ardından Mustafa Y., İsmail Y. ve İbrahim Y. kasten öldürme suçundan tutuklandı. Tutuklanan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından Siverek Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Diğer şüpheli Aslan Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.