Şanlıurfa’daki traktör sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Akçalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Yalçın idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler baba Mehmet Yalçın ile 9 yaşındaki oğlu A. İ. Y'yi kanaldan çıkarmayı başardı. Sağlık birimlerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından baba Mehmet Yalçın, Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan baba doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan çocuğun ise hastanede tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.