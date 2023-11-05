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Giriş Tarihi: 5.11.2023 17:35 Son Güncelleme: 5.11.2023 18:00

Şanlıurfa’daki traktör sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye’de traktör sulama kanalına devrildi, kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’daki traktör sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Akçalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Yalçın idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler baba Mehmet Yalçın ile 9 yaşındaki oğlu A. İ. Y'yi kanaldan çıkarmayı başardı. Sağlık birimlerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından baba Mehmet Yalçın, Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan baba doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan çocuğun ise hastanede tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’daki traktör sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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