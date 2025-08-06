Şanlıurfalı 4 tarım işçisi gözyaşlarıyla uğurlandı

Kaza, dün sabah saatlerinde Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Geminbeli Geçidi Şarköy mevkiinde meydana geldi. Harran'ın Balkat (Telhadar) Mahallesi'nden fındık toplamak üzere Ordu'ya gitmekte olan tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

AYNI AİLEDEN 3 KAYIP

Feci kazada hayatını kaybedenlerin isimleri Zeliha Yılmaz, Hatice Yılmaz, Abdullah Yılmaz ve İbrahim Erol olarak açıklandı. Hayatını kaybedenlerden 3'ünün aynı aileden olduğu öğrenilirken, cenazeler otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Yaralanan 17 kişinin çevre hastanelerde tedavileri sürüyor.

CENAZELER GÖZYAŞLARIYLA KARŞILANDI

Gece saatlerinde Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirilen cenazeler, uzun araç konvoyları eşliğinde Harran ilçesine getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine aileler, yakınları ve mahalle halkı yoğun katılım gösterdi.

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Duygu dolu anların yaşandığı cenaze töreninde, Zeliha Yılmaz, Hatice Yılmaz, Abdullah Yılmaz ve İbrahim Erol için cenaze namazı kılındı. Ardından 4 kişi, Cenazeler Hayati Harran aile mezarlığında yan yana toprağa verildi.

TARIM İŞÇİLERİNİN ZORLU YOLCULUĞU ACIYLA SONLANDI

Her yıl Karadeniz'e fındık toplamak için yola çıkan mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı bu tür kazalar, zorlu çalışma koşullarını ve ulaşımda yaşanan sorunları yeniden gündeme getirdi. Harran halkı, yaşanan acının tarifsiz olduğunu belirterek, yetkililerden daha güvenli taşıma koşulları talep etti.