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Giriş Tarihi: 14.10.2023 22:37 Son Güncelleme: 15.10.2023 00:19

Şanlıurfalı Emniyet bekçisi hayatını kaybetti

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’nün kadrosunda olan Mehmet İlçi isimli emniyet bekçisi Ankara'da hayatını kaybetti. Naaşı Şanlıurfa'ya getiriliyor.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfalı Emniyet bekçisi hayatını kaybetti

Şanlıurfa Emniyetinden yapılan açıklamada, "Şanlıurfa il Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli Çarşı ve Mahalle Bekçisi Mehmet İlçi kan kanseri tedavisi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 14.10.2023 (bugün) vefat etmiştir. Merhum personelimiz 1990 doğumlu evli 3 çocukludur. Vefat eden Ç.M.B. Mehmet İlçi'nin naaşı Ankara'dan Şanlıurfa'ya havayoluyla gelecektir. Personelimize, 15.10.2023 Pazar Günü İl Emniyet Müdürlüğümüz bahçesinde saat 11:00 da tören düzenlenecektir." ifadelerine yer verildi.

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Şanlıurfalı Emniyet bekçisi hayatını kaybetti
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