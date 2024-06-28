Şanlıurfalı muhtar ünlü şarkıcıdan ve 33 kişiden şikâyetçi oldu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kuduz vakaları nedeniyle Akabe Batıkent Mahallesi karantinaya alındı. Durum, mahallede yaşayan birçok köpeğin toplatılarak barınaklara götürülmesine yol açtı.

Köpeklerin toplatılmasına tepki gösteren bir grup, Türkiye'nin farklı illerinden Şanlıurfa'ya gelerek Batıkent Mahallesi Muhtarı Halil Kaya'nın bürosunu basarak kapısına "Katil" yazdı. Hakaretler yağdırarak Muhtar Kaya'yı tehdit eden grup, vatandaşların araya girmesiyle dağıtıldı.

Açıklamalarda bulunan Muhtarı Kaya, ölüm tehditleri aldığını iddia etti. Ünlü şarkıcı Seren Serengil'in de aralarında bulunduğu 33 kişiden şikayetçi olduğunu söyleyen Kaya," Seren Serengil tag açmış benim ismimi yazmış 'adliyede bekliyoruz muhtardan şikayetçi olun' diye. İlk şikâyetimi Seren Serengil'e yaptım, bunlar 800-900 kilometre gelip Şanlıurfa 'da bir muhtarlığı basacak, hakaret edecek cesareti kimden alıyorlar. Şimdiye kadar 33 kişiden şikâyetçi oldum"Şanlıurfa da bir gurup muhtar 'da Halil Kaya'ya destek vermek için muhtarlığa geldiler.