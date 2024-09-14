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Giriş Tarihi: 14.9.2024 18:37 Son Güncelleme: 14.9.2024 18:55

Şanlıurfalı şehit Çelik’in annesi hayatını kaybetti

2018 yılında Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Süngütepe üs bölgesinde mühimmat patlaması sonucu hayatını kaybeden Topçu Er Menduh Çelik’in annesi Naife Çelik hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfalı şehit Çelik’in annesi hayatını kaybetti

10 Kasım 2018 tarihinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Süngütepe üs bölgesinde mühimmat patlaması sonucu hayatını kaybeden 7 askerden biri olan Topçu Er Menduh Çelik annesi Naife Çelik hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören Naife Çelik hayatını kaybetti.

Naife Çelik'in cenaze Osmanbey yerleşkesinde bulanan yeni aile mezarlığına getirildi. Burada kılınan cenaze namazın ardında aile mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına, Şanlıurfa 20. Zırhı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, ASH İl Müdürü Can Kayhan Özok, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, Çelik ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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Şanlıurfalı şehit Çelik’in annesi hayatını kaybetti
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