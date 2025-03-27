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Giriş Tarihi: 27.3.2025 11:36 Son Güncelleme: 27.3.2025 11:50

Şanlıurfa’nın 3 ilçesinde silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa'nın Akçakale, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’nın 3 ilçesinde silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, silah kaçakçılarına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik belirlenen adresler eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet g-1 piyade tüfeği, 1 adet mauser piyade tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet farklı silahlara ait şarjör, 4144 adet farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

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Şanlıurfa’nın 3 ilçesinde silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı
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