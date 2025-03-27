Şanlıurfa’nın 3 ilçesinde silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, silah kaçakçılarına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik belirlenen adresler eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet g-1 piyade tüfeği, 1 adet mauser piyade tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet farklı silahlara ait şarjör, 4144 adet farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.