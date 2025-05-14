Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Aşağı Göklü Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede seyir halindeki sepetli motosiklet uçuruma düştü.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 2 kişinin durumlarının ağın olduğu bildirildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.