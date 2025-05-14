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Giriş Tarihi: 14.5.2025 18:52 Son Güncelleme: 14.5.2025 18:53

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde motosikletin uçuruma düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Aşağı Göklü Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede seyir halindeki sepetli motosiklet uçuruma düştü.
Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 2 kişinin durumlarının ağın olduğu bildirildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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