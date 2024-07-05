Şanlıurfaspor’un teknik direktörü Erkan Sözeri oldu

Şanlıurfaspor'da yeni sezon için hazırlıklar sürüyor. Transfer çalışmalarına hız veren GAP 'ın ceylanları yönetimi aradığı teknik direktörü de buldu.

Ligde üst sıraları hedefleyen ve transfer çalışmalarına devam eden Şsarı yeşiller, yeni teknik direktörünü belirledi. Sözleşmesi sona eren Cihat Arslan ile yolları ayrılan Şanlıurfaspor'da yeni teknik direktör Erkan Sözeri oldu. 2007-2008 sezonunda Şanlıurfaspor'un başına getirilen 58 yaşındaki tecrübeli teknik adam son olarak Karşıyaka'yı çalıştırıyordu.