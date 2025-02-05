Şanlıurfa’ya dev yatırım!

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Şanlıurfa'daki yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Balta, Türkiye'nin sahip olduğu su ve sulama tesisleri sayesinde, tarımsal üretimle kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yer aldığını belirterek, "Böyle bir sürecin başarıyla atlatılmasının altında yatan en önemli etken ise ülkemizin sahip olduğu su potansiyeli ve yaptığı yatırımlardır" dedi. Balta,"Şanlıurfa'da 111 milyar 840 milyon TL değerinde 112 tesis inşa ettik. Su yönetimindeki başarılarımızla toprağa bereket, enerjiye güç, üretime değer kattık. Şanlıurfalılar için daha çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Genel Müdür Balta, son yıllarda iklim değişikliği ve küresel ısınmanın suyun stratejik önemini artırdığını vurgulayarak, "Bununla birlikte suyun stratejik olarak yönetilmesi zorunluluğu da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle suya erişimin güvenli, kesintisiz ve arzu edilen miktarda sağlanabilmesi adına depolama tesisleri büyük önem taşımaktadır. Havza özelliklerine göre planlanan su depolama tesisleri, tüm sistemin sigortası olarak su çevriminin en önemli halkasını teşkil etmektedir. Bu tesisler kuraklık ve taşkın dönemlerinde hayati bir görev üstlenmektedir" şeklinde konuştu. Gelişen teknoloji imkanlarını sulama sistemlerine entegre etmeye yönelik çalışmalarına devam ettiklerini belirten Balta, "Yapay zeka destekli sulama otomasyonu uygulamalarını hayata geçirerek tarımsal verimi artırırken su sarfiyatını azaltacağız. Asgari su kullanımıyla azami verimi elde etmek için en yeni teknolojileri de kullanmak suretiyle çalışmalarımız devam etmektedir. Zira, suyun olduğu yerde hayat vardır, bereket vardır, medeniyet vardır" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı çatısı altında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 100 yıllık deneyim ve bilgi birikimiyle suya verdikleri önemi, "tabiri caizse parmakla gösterilen bir kurum olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" şeklinde ifade etti. Balta, Şanlıurfa'daki sulama yatırımları hakkında, "Kadim kültürümüzden gelen, 'suyu koruma ve sürdürülebilir kullanma' anlayışımızı, modern tekniklerle birleştirip; son 22 yılda Şanlıurfa'da inşa ettiğimiz 42 sulama tesisi ile 2 Milyon 238 Bin 900 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Şanlıurfalı çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Üretilen tarımsal ürünler, milletimize ve memleketimize fayda sağladı" dedi. Şanlıurfa'nın toprak yapısının ve iklim şartlarının üretime çok uygun olduğunu belirten Balta, son 22 yılda 97 Milyar 220 Milyon TL yatırım yaparak 112 tesis inşa ettiklerini ve "Şanlıurfa'da son 22 yılda hizmete aldığımız 4 baraj ve 4 gölet ile 37,28 milyon m³ maksimum depolama hacmine ulaştık" dedi.

Balta, Şanlıurfa'nın su kaynaklarını daha verimli kullanabilmek için yeni depolama tesislerinin yapımına devam ettiklerini, şu anda bir barajın inşaatının sürdüğünü belirtti. Balta, bu barajın tamamlanmasıyla 1336 dekar tarım arazisinin daha sulamaya açılacağı bilgisini verdi. "Kırsal kalkınmanın lokomotifi olarak gördüğümüz depolama tesislerimizde depolayacağımız 'bir damla suyun dahi' israf edilmeden çiftçilerimize ulaşması için mücadele ediyoruz" dedi. Taşkınlarla mücadele etmek için çeşitli projeler ürettiklerini söyleyen Balta, son 22 yılda tamamlanan 21 taşkın koruma tesisi ile Şanlıurfa şehir merkezi, 40 yerleşim yeri ve 1233 dekar arazinin taşkınlardan korunduğunu belirtti. "3 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir" dedi. Balta, Şanlıurfa'da toplam 7 milyon 649 bin 580 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığını açıkladı ve "Şanlıurfa'da Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında 34 adet proje tamamlanarak, 7 milyon 649 bin 580 dekar alan tescili yapılmıştır. Şanlıurfa'da 843 adet mahalle, arazi toplulaştırmasından faydalanmış olup bunun 47 adedi 2. toplulaştırmadır. Ayrıca 108 tanesi 2. Toplulaştırma olmak üzere toplam 157 mahallede toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir" dedi. Balta, Şanlıurfa'da 22 yıl içinde bir hidroelektrik santrali kurularak yıllık 124 GWh enerji üretimi sağlandığını belirtti. "DSİ olarak gökten inen her damla rahmeti yer üstünde ve yer altında takip ederek ülkenin ve milletin hizmetine sunmaya devam edeceğimizi" ifade eden Balta, sözlerini "kullandığımız her damla suyu son damlasıymış gibi kullanmamız tavsiyesiyle sözlerimi noktalıyorum" diyerek tamamladı. Şanlıurfa'ya yatırımların devam edeceği bildirildi.