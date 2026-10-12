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Giriş Tarihi: 12.10.2026 00:17

Şans Topu 11 Ekim sonuçları açıklandı! İşte MPİ ile şans topu kazandıran rakamlar

11 Ekim 2026 Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Pazar akşamı yapılan çekilişin ardından gözler kazanan numaralara çevrilirken, kuponunu kontrol etmek isteyen vatandaşlar Şans Topu sonuç sorgulama ekranı üzerinden çekiliş bilgilerine ulaşabiliyor.

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Şans Topu sonuçları 11 Ekim 2026: Kazandıran numaralar açıklandı!
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Şans Topu sonuçları 11 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen çekilişin ardından gündeme geldi. Milli Piyango Online üzerinden açıklanan sonuçlarla birlikte, şans oyunu tutkunları kazandıran numaraları ve ikramiye detaylarını öğrenmek için araştırmalarına başladı.

Şans Topu sonuçları 11 Ekim 2026: Kazandıran numaralar açıklandı!

11 EKİM 2026 ŞANS TOPU SONUÇLARI

11 Ekim Pazar günü yapılacak Şans Topu çekilişinin sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından Milli Piyango Online platformu üzerinden duyuruluyor.

Kazanan numaralar ve ikramiye kategorilerine ilişkin ayrıntılar, resmi sonuç ekranından kontrol edilebiliyor.

İşte Şans Topu kazanan numaralar:

Şans Topu sonuçları 11 Ekim 2026: Kazandıran numaralar açıklandı!

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA EKRANI

Şans Topu kuponu alanlar, sonuçlarını Milli Piyango Online internet sitesi veya mobil uygulamasındaki Bilet Sorgulama bölümünden kontrol edebilir.

ŞANS TOPU SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN!

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Şans Topu sonuçları 11 Ekim 2026: Kazandıran numaralar açıklandı!

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Şans Topu çekilişleri haftada iki kez, çarşamba ve pazar günleri düzenleniyor. Çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online platformu üzerinden duyuruluyor. Oyuncular, belirlenen günlerde yapılan çekilişlerin ardından kuponlarını kontrol ederek sonuçları öğrenebiliyor.

Şans Topu sonuçları 11 Ekim 2026: Kazandıran numaralar açıklandı!

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oynamak isteyenlerin iki ayrı sayı grubundan seçim yapması gerekiyor. İlk grupta 1 ile 34 arasındaki sayılardan 5 numara, ikinci grupta ise 1 ile 14 arasındaki sayılardan 1 numara belirleniyor. Böylece kuponda toplam 6 sayı yer alıyor.

Oyuncular, seçtikleri numaralarla çekilişe katılıyor. Çekilişin ardından açıklanan sonuçlarla kupondaki sayılar karşılaştırılarak kazanılan ikramiye olup olmadığı kontrol edilebiliyor.

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Şans Topu 11 Ekim sonuçları açıklandı! İşte MPİ ile şans topu kazandıran rakamlar
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