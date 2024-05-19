Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu 19 Mayıs 2024 sonuçları TIKLA-SORGULA! Şans topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 19.5.2024 18:16

Şans Topu 19 Mayıs 2024 sonuçları TIKLA-SORGULA! Şans topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları 19 Mayıs Pazar günkü çekilişinin ardından belli oluyor. Milli Piyango Online ile takip edilen şans oyununda devreden büyük ikramiyenin 1.411.492 olduğu açıklanırken büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar 6 rakamın ardında yer alıyor. Haftada iki kez çekilen çekilişin sonuncusu bugün 20.00'da Sisal Şans iş birliğinde noter huzurunda yapılıyor. Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranında takip ediliyor. Kazandıran numaralar için çekiliş topları döndü. İşte, Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı…

Şans Topu 19 Mayıs 2024 sonuçları TIKLA-SORGULA! Şans topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları MP TV canlı yayın ve noter huzurunda gerçekleşen çekilişte kazandıran altı numara talihlisine 1.411.492 büyük ikramiyenin kapısını açacak. 5+1 bilen yarışmacıların büyük ikramiyeye hak kazanacağı şans oyunu sonuçları sorgulanıyor. İşte, bugün çekilen Şans Topu sonuçları sorgulama MPİ ekranı…

19 MAYIS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

6 numarayı öğrenmek için:

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

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Şans Topu 19 Mayıs 2024 sonuçları TIKLA-SORGULA! Şans topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı
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