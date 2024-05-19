Şans Topu 19 Mayıs 2024 sonuçları TIKLA-SORGULA! Şans topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları MP TV canlı yayın ve noter huzurunda gerçekleşen çekilişte kazandıran altı numara talihlisine 1.411.492 büyük ikramiyenin kapısını açacak. 5+1 bilen yarışmacıların büyük ikramiyeye hak kazanacağı şans oyunu sonuçları sorgulanıyor. İşte, bugün çekilen Şans Topu sonuçları sorgulama MPİ ekranı…
19 MAYIS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşiyor.
Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.
6 numarayı öğrenmek için:
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.