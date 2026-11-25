Haftanın merakla beklenen şans oyunlarından Şans Topu'nda bu akşamın sonuçları açıklandı. Büyük ikramiyenin hangi numaralara isabet ettiği, kaç kişinin kazandığı ve ikramiye dağılımının nasıl gerçekleştiği araştırılmaya başlandı. İşte 25 Kasım 2026 Şans Topu çekiliş sonuçları, kazandıran numaralar ve sorgulama ekranı.