ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ GÜNLERİ VE OYNAMA KURALLARI

Milli Piyango bünyesinde düzenlenen Şans Topu, haftada iki gün olmak üzere Çarşamba ve Pazar akşamları gerçekleştirilir. Oyuncular, birinci kümeden (1-34 arası) 5 adet, ikinci kümeden (1-21 arası) 1 adet numara seçerek kuponlarını oluştururlar.