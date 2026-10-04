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Giriş Tarihi: 4.10.2026 20:00 Son Güncelleme: 4.10.2026 20:08

Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 4 Ekim Pazar Şans Topu sonuçları sorgulama

4 Ekim 2026 Pazar günü yapılan Şans Topu çekilişinin sonuçları Milli Piyango Online platformunda açıklandı. Çekilişte çıkan şanslı numaralar belli olurken, kupon sahipleri sonuç ekranı üzerinden biletlerini ikramiye tablosuyla karşılaştırabilecek. Haftanın kazandıran numaraları ve ikramiye detayları sorgulanabiliyor.

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Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 4 Ekim Pazar Şans Topu sonuçları sorgulama
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Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi, 4 Ekim 2026 Pazar akşamı saat 20.00'de noter gözetiminde yapıldı. Çekilişte belirlenen 5+1 şanslı numaralar, MP TV'nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

4 EKİM 2026 ŞANS TOPU KAZANDIRAN NUMARALAR

Çekiliş heyecanının ardından noter onayından geçen resmi küre sonuçları sisteme işlendi. 4 Ekim Pazar çekilişinde 5 ana küre ve 1 joker küre içinden çekilen şanslı kombinasyon belli oldu.

İşte kazandıran numaralar:

9-13-15-23-27 + 10

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA EKRANI

Şans Topu kuponunu internet üzerinden ya da bayiden satın alanlar, biletlerinin sonucunu kolayca kontrol edebilir. Bunun için Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesindeki veya mobil uygulamadaki "Bilet Sorgulama" bölümüne girerek kupon bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

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ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ GÜNLERİ VE OYNAMA KURALLARI

Şans Topu çekilişleri haftada iki kez, çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Kupon oluşturmak isteyenler ilk kümeden 1 ile 34 arasındaki sayılardan 5, ikinci kümeden ise 1 ile 14 arasındaki sayılardan 1 numara belirleyerek oyuna katılıyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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