Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 4 Ekim Pazar Şans Topu sonuçları sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi, 4 Ekim 2026 Pazar akşamı saat 20.00'de noter gözetiminde yapıldı. Çekilişte belirlenen 5+1 şanslı numaralar, MP TV'nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.
Çekiliş heyecanının ardından noter onayından geçen resmi küre sonuçları sisteme işlendi. 4 Ekim Pazar çekilişinde 5 ana küre ve 1 joker küre içinden çekilen şanslı kombinasyon belli oldu.
İşte kazandıran numaralar:
Şans Topu kuponunu internet üzerinden ya da bayiden satın alanlar, biletlerinin sonucunu kolayca kontrol edebilir. Bunun için Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesindeki veya mobil uygulamadaki "Bilet Sorgulama" bölümüne girerek kupon bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz.
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Şans Topu çekilişleri haftada iki kez, çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Kupon oluşturmak isteyenler ilk kümeden 1 ile 34 arasındaki sayılardan 5, ikinci kümeden ise 1 ile 14 arasındaki sayılardan 1 numara belirleyerek oyuna katılıyor.