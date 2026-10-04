Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 4 Ekim Pazar Şans Topu sonuçları sorgulama

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ GÜNLERİ VE OYNAMA KURALLARI

Şans Topu çekilişleri haftada iki kez, çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Kupon oluşturmak isteyenler ilk kümeden 1 ile 34 arasındaki sayılardan 5, ikinci kümeden ise 1 ile 14 arasındaki sayılardan 1 numara belirleyerek oyuna katılıyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör