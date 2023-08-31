Şantiyede akıma kapılmıştı: Kepçe operatöründen acı haber...

Acı olay, 24 Ağustos'ta kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde devam eden toplu konut inşaatı şantiyesinde meydana geldi. Kepçe operatörü Mehmet Akyüz, elektrik akımına kapılıp, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akyüz, buradan Kızıltepe ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanedeki tedavisi süren Akyüz, bugün yaşamını yitirdi.

Evli ve 3 çocuk babası Akyüz'ün, Midyat ilçesi kırsal Çaldere Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Soruşturma sürüyor.