Santorini depremleri Bodrum’u da harekete geçirdi: Tehlikelere karşı erken uyarı sistemi devreye alındı!

Muğla Valiliği, Santorini Adası'ndaki art arda meydana gelen depremlerin Ege kıyılarını etkileyebileceği ihtimali üzerine harekete geçti. Türkiye'nin farklı illerinden gelen AFAD ekipleri, Bodrum'da tespit çalışmaları yaptı.
Turgutreis Meydanı'na kurulan erken uyarı sistemi, Santorini açıklarında büyük bir deprem olması halinde uydudan anlık veri alarak sirenleri devreye sokacak. Yaklaşık 2 kilometrelik alanda duyulacak sirenler, vatandaşların hızla güvenli bölgelere yönlendirilmesini sağlayacak.