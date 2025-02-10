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Giriş Tarihi: 10.2.2025 17:51 Son Güncelleme: 10.2.2025 18:21

Santorini depremleri Bodrum’u da harekete geçirdi: Tehlikelere karşı erken uyarı sistemi devreye alındı!

Santorini Adası’nda art arda meydana gelen depremlerin Ege kıyılarını da etkileyebileceği ihtimali üzerine Muğla Valiliği de harekete geçti. Turgutreis Meydanı’na kurulan erken uyarı sistemi sayesinde olabilecek tehlikelere karşı vatandaşlar uyarılabilecek.

İHA
Santorini depremleri Bodrum’u da harekete geçirdi: Tehlikelere karşı erken uyarı sistemi devreye alındı!

Muğla Valiliği, Santorini Adası'ndaki art arda meydana gelen depremlerin Ege kıyılarını etkileyebileceği ihtimali üzerine harekete geçti. Türkiye'nin farklı illerinden gelen AFAD ekipleri, Bodrum'da tespit çalışmaları yaptı.

Turgutreis Meydanı'na kurulan erken uyarı sistemi, Santorini açıklarında büyük bir deprem olması halinde uydudan anlık veri alarak sirenleri devreye sokacak. Yaklaşık 2 kilometrelik alanda duyulacak sirenler, vatandaşların hızla güvenli bölgelere yönlendirilmesini sağlayacak.

Yetkililer, sistemin etkin bir şekilde çalıştığını belirterek vatandaşların uyarıları dikkate alması gerektiğini vurguladı.

Tsunami riskine karşı önlemlerin artırılacağı ve benzer sistemlerin diğer kritik bölgelere de kurulacağı öğrenildi.

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Santorini depremleri Bodrum’u da harekete geçirdi: Tehlikelere karşı erken uyarı sistemi devreye alındı!
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