Santorini diken üstünde

Ege Denizi'nde meydana gelen deprem fırtınası ile gündeme gelen Yunanistan'ın Santorini Adası'nda panik sürüyor. Binlerce kişinin tahliye edildiği Santorini ıssız bir adaya döndü. Santorini'de 3 bin 600 yıl önce meydana gelen devasa volkanik patlamada, adanın ortası olduğu gibi denize gömüldü ve ada bugünkü şeklini aldı. Oluşan tsunami dalgaları o dönem Batı Anadolu, Yunanistan ve özellikle Girit'te çok sayıda yerleşim birimini yok etti. Ada, bu patlamadan sonra günümüzdeki hilal şeklini aldı. Bulgular, patlayan Santorini Volkanı'nın oluşturduğu tsunaminin Ege kıyılarında yarattığı yıkıma dair izler sunuyor. Bölge en son 1956'da 7.7 ve hemen ardından 7.2 büyüklüğünde iki yıkıcı deprem ile sarsılmıştı.