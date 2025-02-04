Santorini patlamaya hazır bomba gibi

Ege'deki deprem fırtınası sürüyor. Son 6 günde Santorini Adası merkezli 500'e yakın deprem meydana geldi. Dün saat 16.02'de 5.2'lik bir deprem daha yaşandı. Bazı uzmanlar depremlere su altı fay hatlarının neden olduğunu belirtirken bazıları ise sarsıntıların volkanik hareketlilikten kaynaklandığını açıkladı. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremlerin Santorini'deki yanardağda volkanik patlama hazırlığının işareti olduğunu belirterek, "Yanardağ patlamadan önce belirtiler verir. Depremciklerin artması belirtilerden bir tanesi.

Yer içinden gürültüler gelir. Bu gürültülerin ana nedeni yaklaşık 26 kilometre derinlikteki mağmadan yukarı doğru bacadan lavlar çıkmasıdır. Patlama öncesi her yanardağda mağma odası denen kesimde birikmeye başlar. Santorini yanardağının lavları çok cıvık. Yunanlılara bu nedenle 'Köyleri ve adaları boşaltın' diye uyarıda bulundum. Lavlar dışarı akarken yanardağ külünün oluşturacağı kara bulut, rüzgâr olmazsa Santorini'ye yağar. Ancak rüzgâr olursa Atina'ya ya da Türkiye'ye gelebilir" dedi.

MÖ 1600'DE PATLAMIŞTI

Yunanlı Prof. Dr. Panayotis Karidis ise Santorini Adası'nda MÖ 1600 yıllarında da benzer bir sismik hareketlilik sonrası volkan patlaması olduğunu söyleyerek, "O zaman da Santorini halkı adayı terk etmişti" dedi. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, depremlerin su altı fay hatlarından kaynaklandığını kaydetti. Santorini'de 1956'da yaşanan 7.5 büyüklüğündeki depremde 53 kişi hayatını kaybetmiş ve 25 metre boyunda tsunami oluşmuştu.

9 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yunanistan'ın Santorini Adası'nı etkileyen depremler nedeniyle panik yaşayan ada sakinlerinin tahliyeleri sürüyor. Şimdiye kadar yaklaşık 9 bin kişinin Santorini Adası'ndan ayrıldığı kaydedildi. DIŞ HABERLER