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Giriş Tarihi: 22.3.2023

Sapanca Gölü’nde su seviyesi yükseldi

Sapanca Gölü’nde su seviyesi yükseldi
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Sapanca Gölü'ne kıyısı olan Eşme'de, mevsim yağışlarının az olması nedeniyle geçen ay sahil şeridinde su çekilmeleri yaşandı. 25 Şubat'ta, göl kıyısındaki bazı kayıklar karaya otururken, bir işletmenin iskelesinin büyük bölümü de karaya çıktı. Kar ve yağmur yağışlarının ardından Sapanca Gölü kıyısındaki kurak alanlar, yeniden suya kavuştu. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre şu anda Sapanca Gölü'nün su seviyesi 31.4 metre olarak ölçüldü. DHA

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Sapanca Gölü’nde su seviyesi yükseldi
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