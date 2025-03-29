Sapanca’da kano faciası: 1 ölü

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) Sakarya Kürek ve Kano takımlarının antrenman yaptığı Sapanca Gölü kenarındaki Gençlik ve Spor Sakarya İl Müdürlüğü'ne bağlı tesislerden sporcular antrenman için göle açıldı. Sporcular eğitim yaptığı sırada bir anda kum fırtınası ve kuvvetli rüzgâr çıktı ve 7 kano alabora oldu. Suda yaşanan can pazarı sırasında bir eğitmen ve 4 öğrenci, "takip teknesi"ne çıkmayı başardı. Suda çırpınan 1 öğrenci daha tekneye güçlükle alınırken, suda kaybolan bir öğrenciyi de eğitmen suya dalarak kurtardı. Ancak 15 yaşındaki sporcu Kaan Ege Baran suda kayboldu.

Yaşanan panik anlarını kıyıdan gören vatandaşlar durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne iletti ve bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma ve 112 Acil ambulansları sevk edildi. Takip teknesiyle kıyıya getirilen sporculara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, boğulma tehlikesi geçiren 6 sporcu çeşitli hastanelere kaldırıldı. Suda kaybolan Kaan Ege Baran'ı aramak için ekipler seferber oldu. Kocaeli'nde bulunan balık adamların da çağrıldığı arama çalışmaları önceki gece geç saatlere kadar sürdü. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, İtfaiye, Kocaeli ile Yalova deniz polisi, İHH, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE), Ankara ve Samsun'dan emniyet ekiplerinden oluşan 110 personel, 11 bot, 4 drone, 2 sonar cihazı, 33 araç, 2 scooter ve 1 helikopter ile yapılan arama çalışmaları sonucunda, kayıp sporcunun cansız bedeni dün akşam kıyıdan 1.5 km açıkta bulundu.

VALİLİK SORUŞTURMA AÇTI

BÖLGEYE Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca geldi. Yetkililerden bilgi alan Vali Doğan bütün unsurlarla arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Sakarya Valiliği'nin hava şartlarıyla ilgili 28 Mart tarihinde uyarı yaptığı belirtilirken, valilik olayda ihmal olup olmadığıyla ilgili soruşturma başlattı. Vali Rahmi Doğan ile görüşen antrenör Safa Köse, olayın bir anda olduğunu, suya çıktıklarında suyun durgun ve elverişli olduğunu belirterek havanın bozulacağı bilgisi üzerine çocukların karaya çıkması için talimat verdiğini söyledi. Bu sırada 1 dakika içerisinde toz bulutu, şiddetli rüzgâr ve dalgaların geldiğini anlatan Köse, "Dalgalar 2 metreydi. Elimden geleni yaptım, hepsini tek tek çıkardım. O anda görebildiğim herkesi aldım. Karaya çıktığımda bir çocuğun yüzdüğünü fark ettim ve suya atladım, onu da çıkardım" ifadesini kullandı.