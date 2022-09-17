Sapık savcı görevden uzaklaştırıldı! Yaşadığı ilişkiyi gizlice kayıt altına alıp tehdit etmiş...

GİZLİ MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİ TALBETİNDE ARŞİVLEMİŞ

Bunun üzerine N.Ö., Cumhuriyet Savcısı Hakan A. hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi. Dosya Antalya'ya gönderildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca Cumhuriyet Savcısı Hakan A. hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Savcısı Hakan A.'nın ikametinde, adliyedeki odasında ve aracında ki aramalar neticesinde ele geçirilen dijital materyallere ilişkin inceleme yapıldı. Yapılan incelemede, Hakan A.'nın tabletinde N.Ö. ve başka kadınlara ait müstehcen görüntü ve fotoğraflar bulundu. Hakan A.'nın, N.Ö. ve başka kadınlara ait görüntü ve fotoğrafları tabletinde arşivlediği belirlendi.

HSK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI

Aynı zamanda Hakimler ve Savcılar Kurulu'da (HSK) Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın oluruyla Hakan A. hakkında inceleme ve soruşturma başlattı. HSK Teftiş Kurulu Müfettişlerince yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi, Cumhuriyet Savcısı Hakan A.'nın 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.