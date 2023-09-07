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Giriş Tarihi: 7.9.2023

Saplantılı âşık kâbusu oldu

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Saplantılı âşık kâbusu oldu
İstanbul'da iki yıldır eşini rahatsız eden kadının tehdit ve şantajlarına uğrayan Dilara Ç. soluğu adliyede aldı.
Dilara Ç. (27) ile Bayram Ç. (35) mutlu bir evlilik sürdürüyordu. Genç kadın, eşinin iki sene önce başka bir kadınla ilişkisinin olduğunu öğrendi. Çift aralarında bu durumu konuşarak halletti ancak Bayram Ç.'nin birliktelik yaşadığı İlayda K. (24) çiftin peşini bırakmadı. Dilara Ç.'yi arayan İlayda K., eşinden ayrılmasını yoksa kötü şeyler yapacağını söyledi. Dilara Ç., bu tehditlere aldırış etmedi. Ancak İlayda K.'nin aramaları her geçen gün arttı. İlayda K., son aramasında, "Bayram'dan ayrıl yoksa sizi rezil ederim. Elimde Bayram'ın cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları var, ifşa ederim. Sen ne kadar gurursuz bir kadınsın" dedi. Şantaj ve tehditlere dayanamayan genç kadın, eşiyle birlikte savcılığa giderek İlayda K. hakkında suç duyurusunda bulundu. İlayda K. hakkında çeşitli suçlardan 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Saplantılı âşık kâbusu oldu
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