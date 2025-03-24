Saraçhane’deki İsrail yanlısı ABD’li provokatör sınır dışı edildi!

Edinilen bilgiye göre, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınması sonrası Saraçhane'deki belediye binası önünde provokatif davranışlar sergileyen ve "beşinci kol faaliyetleri"nde bulunan ABD uyruklu İsrailli Michael Anthony Ganoe bugün gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan" gözaltına alınan ve bu maddelerden işlem yapılan Ganoe, akşam saatlerinde sınır dışı edilerek üçüncü bir ülke üzerinden İsrail'e gönderildi. Türkiye saati ile 20.30'da sınır dışı edilen Ganoe'nin İstanbul'da kaldığı süre zarfında ülke aleyhinde provokatif yayınlara imza attığı belirtildi.