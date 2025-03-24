Saraçhane’deki İsrail yanlısı ABD’li provokatör sınır dışı edildi!

İşte tam burada tam olarak ilginize ve desteğinize ihtiyacım var, yardımınıza ihtiyacım var. Inside Israel sayfasına girin ve videomuzu paylaşın. Biz yapamayız, çünkü hükümet interneti kısıtladı. Teşekkürler" ifadelerini kullanarak beşinci kol faaliyeti yürüttüğü ifade edildi.