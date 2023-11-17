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Giriş Tarihi: 17.11.2023 22:48

Sarallar grubu üyesi 14 kişi tutuklandı

İstanbul ve İzmir'de düzenlenen 'Kafes' operasyonuyla gözaltına alınan Sarallar Grubu üyesi 24 şüpheliden 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

DHA
İHA
Sarallar grubu üyesi 14 kişi tutuklandı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Kasım'da şüphelilere yönelik İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Özgür Saral'ın da bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5'inin daha önceden gözaltına alınıp tutuklandığı öğrenildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan 19 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer 5 kişi ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden hakim karşısına çıktı.

TUTUKLANDILAR

Sarallar Grubu üyesi Murat Can K., Birol Subay A., Özgür S., Rüstem S., Ali Seydo A., Faruk Y., Şahin Y., Ebru Ö., Fatih B., Adar Ç., Burak F., Mehmet A., Samet Can A. ve Ömer F. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden Ecevit Ş., Arif T., Ayfer Abu H., Eda A., Hüseyin K., Özgür M., Sadık Y., Serkan K., Olgun F. ve Özgür M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suç örgütü üyeleri, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sitelerdeki ev sahibi ve kiracıları silah ile tehdit edip yağmalamak ve kendilerinden şikayetçi olan site sakinleri ve özel güvenlik görevlilerini şikayetlerinden vazgeçirmek için darp etmekle suçlanıyor.

Yine yabancı uyruklu şahsılara yönelik yağma eylemi gerçekleştirdikleri iddia edilen çete üyeleri, sitelerdeki mülk sahiplerinin rızası ve bilgisi dışında sahte evrak düzenleyerek daireleri başka şahıslara kiralamak, site içerisinde evden hırsızlık suçunu işlemekle, eğlence mekanlarına silahlı saldırı düzenleyerek kasten öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanıyor.

Kent içinde genel güvenliği kasten tehlikeye soktukları ileri sürülen zanlıların, site sakinlerini tehdit ederek fuhuş faaliyetleri yürüttükleri, Sarıyer ve Beyoğlu'nda silahla yaralamaya teşebbüs suçlarını işledikleri öne sürülüyor.

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Sarallar grubu üyesi 14 kişi tutuklandı
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