Şarampole yuvarlanan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti

Trabzon'un Hayrat ilçesinde etkisini gösteren sağanak, taşkın ve heyelanlara neden oldu. İlçeye bağlı Kılavuz Mahallesi'ndeki heyelanın ardından ekipler, iş makineleri ile yol açma ve temizlik çalışması başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sırasında Hayrat Belediyesi'nde şoför olarak çalışan Yaşar Kılıçarslan'ın kullandığı kamyon, dün öğle saatlerinde şarampole yuvarlandı.

İhbarla bölgeye sağlık ekipleri ve AFAD görevlileri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 4 çocuk babası kamyonet sürücüsü Yaşar Kılıçarslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.