Haberler Yaşam Haberleri Şarampole yuvarlanan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 5.10.2023 12:17 Son Güncelleme: 5.10.2023 13:22

Şarampole yuvarlanan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti

Trabzon'da aşırı yağış sonrası yaşanan heyelanın ardından kamyonetle temizlik çalışması yapan sürücü şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan kamyonet şoförü Yaşar Kılıçarslan (44) hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Şarampole yuvarlanan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti

Trabzon'un Hayrat ilçesinde etkisini gösteren sağanak, taşkın ve heyelanlara neden oldu. İlçeye bağlı Kılavuz Mahallesi'ndeki heyelanın ardından ekipler, iş makineleri ile yol açma ve temizlik çalışması başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sırasında Hayrat Belediyesi'nde şoför olarak çalışan Yaşar Kılıçarslan'ın kullandığı kamyon, dün öğle saatlerinde şarampole yuvarlandı.

İhbarla bölgeye sağlık ekipleri ve AFAD görevlileri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 4 çocuk babası kamyonet sürücüsü Yaşar Kılıçarslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kılıçdaroğlu Halk TV’deki terör propagandasına arka çıktı: Ayşenur Arslan’a destek verip RTÜK’ü hedef aldı
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'dan Ekrem İmamoğlu'na olay gönderme: Gelecekte siz yoksunuz!
Rusya Zengezur'u işaret etti! ‘Her şeyi dikkate alacağız…’
Gözünüze girdi mi şimdi
Bölgede kritik hamle! Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ortak bildiriyle duyurdu…
MİT'ten FETÖ'ye büyük darbe: Yakalanarak Türkiye'ye getirildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Meclis’te 7’nci parti grubu sürprizi
O hain dağda... Terörist Duran Kalkan’ın yanında
Emniyet adım adım takip etti! 2 milyarlık bahis çetesi böyle çökertildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Şarampole yuvarlanan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA