Sara’nın çığlığını devlet duydu

Adana'da yaşayan Suriye uyruklu Sara Bekir (29), 3 yıl önce kendisine şiddet uygulayan, dini nikâhla birlikte yaşadığı Serkan Tacirlioğlu'ndan (45) ayrıldı. Bu durumu hazmedemeyen Tacirlioğlu, 23 Aralık 2021 gecesi; takip ettiği genç kadına sokak ortasında saldırıp demir çubukla dövdü. Bununla da yetinmeyip bıçakla yüzünü yaraladı. Yakalanan Tacirlioğlu tutuklandı. Ardından, ailesinin tehditleri nedeniyle genç kadın şikâyetini geri çekince, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Ancak tehditlere devam edince, Sara Bekir geçen yıl yeniden şikâyetçi oldu. Yakalanan Serkan Tacirlioğlu, ikinci kez tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geçen 23 Temmuz'da ise Tacirlioğlu kaldığı açık cezaevinden kaçtı.

İlk işi ise Sara Bekir'e, "Belki haberin vardır ama ben yine de söyleyeyim. Cezaevinden firar ettim" mesajı göndermek oldu. Bir kez daha şoke olan genç kadın, görüşmek istemediğini söylemesine karşın Serkan Tacirlioğlu, "Affına sığınıyorum. Otel camından dışarı bakıyorum ve acaba Sara beni polise mi verecek diye düşünüyorum" şeklinde mesaj gönderdi. Bununla da yetinmeyip, "İstersen Suriye'ye git. O askerleri, telleri geçer yine gelirim" dediği sesli mesaj gönderdi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Bir çocuk annesi Sara Bekir ise son çare olarak polise başvurup, "Hiçbir kadının yaşadığımı yaşamasını istemiyorum. Kızımın annesiz kalmasını istemiyorum. Ölmekten çok korkuyorum" diye yardım istedi. Hemen harekete geçen polis ekipleri, Serkan Tacirlioğlu'nun Seyhan ilçesindeki Karasoku Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Mahalleyi ablukaya alan polis, kaçmaya çalışan Tacirlioğlu'nu yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen Serkan Tacirlioğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.