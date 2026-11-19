Uygulama için öncelikle klozetin içindeki su seviyesinin mümkün olduğunca azaltılması gerekiyor. Ardından beyaz sirke, sarı lekelerin bulunduğu bölgelere dökülerek bir süre bekletiliyor. Bekleme süresinin ardından klozet fırçasıyla yüzey nazikçe ovalanıyor ve sifon çekilerek durulama yapılıyor.

Lekelerin yoğunluğuna göre işlemin tekrarlanması gerekebiliyor. Ancak her sarı lekenin kireç kaynaklı olmadığı unutulmamalı. Bu nedenle yöntemin her yüzeyde aynı sonucu vermesi beklenmemeli.