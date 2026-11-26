Yeni yastık almak yerine evdekileri ilk günkü görünümüne kavuşturmak isteyenler için dikkat çeken bir yöntem bulunuyor. Özellikle yıkama öncesinde yapılan küçük bir hazırlık, inatçı sarı lekelerin temizlenmesinde etkili olabiliyor. İşte bembeyaz yastıklar için uygulanabilecek temizlik yöntemleri ve dikkat edilmesi gereken ayrıntılar...