Yeni yastık almak yerine evdekileri ilk günkü görünümüne kavuşturmak isteyenler için dikkat çeken bir yöntem bulunuyor. Özellikle yıkama öncesinde yapılan küçük bir hazırlık, inatçı sarı lekelerin temizlenmesinde etkili olabiliyor. İşte bembeyaz yastıklar için uygulanabilecek temizlik yöntemleri ve dikkat edilmesi gereken ayrıntılar...
Beyaz yastıkların zaman içerisinde sararmasının en yaygın nedenleri arasında terleme, vücut yağları, tükürük ve nem bulunuyor. Özellikle gece boyunca kumaşa işleyen bu kalıntılar, yastık üzerinde sarı lekelerin oluşmasına yol açıyor. Yastık kılıfı kullanılması bu süreci yavaşlatsa da tamamen engelleyemiyor.
Yastıkları temizlerken ilk olarak ürünün etiketinde yer alan yıkama talimatlarına dikkat etmek gerekiyor. Her yastık aynı sıcaklıkta yıkanamıyor. Elyaf, pamuk ve kuş tüyü gibi farklı dolgu malzemeleri ayrı bakım gerektirebiliyor.
Yıkama talimatını kontrol edin: Yastığın makinede yıkanıp yıkanamayacağını ve uygun sıcaklığı öğrenin.
Uygun deterjan kullanın: Kumaş ve dolgu malzemesine uygun deterjan tercih edin.
Aşırı deterjandan kaçının: Fazla deterjan kumaşta kalıntı bırakabilir.
İyice durulayın: Yıkama sonrasında deterjan kalıntısı kalmamasına dikkat edin.
Tamamen kurutun: Nemli kalan yastıklarda kötü koku ve küf oluşabilir.
Sararmış yastıkları temizlemek isterken çamaşır suyu gibi güçlü kimyasalları gelişigüzel kullanmak kumaşa ve dolgu malzemesine zarar verebilir. Ayrıca sirke, çamaşır suyu ve farklı temizlik ürünlerini kesinlikle birbirine karıştırmamak gerekiyor.