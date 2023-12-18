Saraybosna’da Bosna Hersek-Türkiye Medya Forumu düzenlendi

"Türkiye, 11 Temmuz'un 'Srebrenitsa Soykırımı Anma Günü' olması çabalarını desteklemektedir"

Gençtuğ, "Türkiye'nin, Bosna Hersek'i Batı'dan uzaklaştırdığı" iddiasıyla da karşılaştıklarını ancak Türkiye'nin Bosna Hersek'in Avrupa Atlantik Entegrasyon sürecini başından beri savunduğunu dile getirdi. Bosna Hersek'in, Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini desteklediklerini belirten Gençtuğ, şunları ifade etti:

"Türkiye'nin Bosna Hersek'te belli kesimlere ve partilere daha yakın durduğu iddiası var. Türkiye, Balkanlar'daki tüm ülkelerle ve etnik gruplarla iyi ilişkilere, samimi ve yapıcı diyaloglara sahiptir. Buna Bosna Hersek de dahildir. Türkiye'nin farklı kesimlerle tesis ettiği güven ortamı diğer ülkelerce de takdirle karşılanmaktadır. 'Türkiye'nin Sırbistan'a daha fazla yatırım yaptığı argümanı', Türkiye'nin bölgedeki tüm ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirme çabası mevcuttur. 2005-2021 döneminde resmi kalkınma yardımları verilerine baktığımızda, ülkemizin Bosna Hersek'e Sırbistan'dan 7 kat fazla kalkınma yardımı yaptığını görüyoruz." Gençtuğ, "Türkiye'nin Srebrenitsa soykırımını tanımadığı" iddiasını absürt ve yanlış bulduklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı'mızın, 11 Temmuz'da Srebrenitsa soykırımının 28. yılı anma töreni vesilesiyle yayımladığı mesajı dikkatle okumalarını tavsiye ederim. Ayrıca TBMM'deki tüm siyasi partilerin, Srebrenitsa soykırımını tanıyan ortak bir deklarasyon yayımladıklarına da dikkati çekmek isterim. Türkiye, 11 Temmuz'un BM Genel Kurulunda 'Srebrenitsa Soykırımı Anma Günü" olarak kabul edilmesine yönelik çabaları da desteklemektedir."

Bosna Hersekli gazetecilerin, Türkiye'yi ilgilendiren tüm konularda Büyükelçilik bünyesinde bulunan İletişim Müşavirliği ile irtibata geçebileceğini söyleyen Gençtuğ, Anadolu Ajansı (AA) ve TRT'nin Bosna Hersek'teki varlığının da iki ülke medyası arasında önemli bir köprü işlevi gördüğünü dile getirdi.