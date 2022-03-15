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Giriş Tarihi: 15.3.2022 14:27 Son Güncelleme: 15.3.2022 14:27

Sarı Prenses Balığı Özellikleri, Bakımı ve Türleri: Sarı Prenses Balığı Nasıl Beslenir, Ne Kadar Yaşar?

Sarı Prenses Balığı Özellikleri, Bakımı ve Türleri: Sarı Prenses Balığı Nasıl Beslenir, Ne Kadar Yaşar?

Okyanus uçsuz bucaksız bir canlı yaşamına ev sahipliği yapar. Pek çok canlı türünün yaşadığı denizler her zaman insanların ilgisini çekmiştir. Fakat okyanusun yanı sıra tatlı su göllerinde yaşayan canlılar da vardır. Akvaryumda en çok gördüğümüz balıklardan birisi olan sarı prenses balığı, rengi ve görüntüsüyle merak edilmiştir. Sarı prenses balığı özellikleri, bakımı ve türleri konusunda araştırma yapanlar bu türe özgü meraklarını gidermişlerdir. Sarı Prenses Balığı Özellikleri, Bakımı ve Türleri: Sarı Prenses Balığı Nasıl Beslenir, Ne Kadar Yaşar? İşte merak edilen bilgiler bu yazımızda sizlerle.

Balık türleri arasında dikkat çeken sarı prenses balığı, akvaryum balığı olarak bilinmektedir. Bu balıklar son derece hareketli yapısıyla dikkatleri üstüne çekmeyi başarır. Kendine has renkleriyle görenleri büyüleyen bu balık türünün doğal yaşam alanı, diğer türlere göre farklıdır. Afrika kıtasında yer alan Malawi gölü, bu tür balıkların doğal yaşam alanıdır. Genellikle suyun orta veya dip kısımlarında yaşayan bu tür balıklar, genellikle kayalık alanları tercih etmektedir. Kayalığın içinde bulunan mağaralar, bu türlerin sığınağıdır. Pek çok defa karşılaştığımız bu balık türüne dair pek bir bilgimiz olmaz. Böylece sarı prenses balığı özellikleri, bakımı ve türleri hakkında araştırma yaparız. Bu sevimli kuşların ne şartlar altında yaşadığını bilmek için bu özellikleri bilmek gerekecektir.

Sarı Prenses Balığı Özellikleri

Sarı prenses balıkların bilmediğimiz pek çok özelliği vardır. Akvaryumlarda yaşayan bu canlıların anavatanı Afrika'dır. Barışçıl canlılar olan sarı prenses balığı, kendi türlerine karşı agresif olabilir. Bu balıklar çok hareketli varlıklardır.

Zor koşullara dayanıklı olan bu kuşlar, direnç gösterirler. Sarı prenses balıkları hızlı ürer. Dişi balıkların kuluçka süresi 20-30 gün arası değişiklik gösterir. Bu tür balıklar hem etçil hem de otçuldur. Bu nedenle canlı yemler yiyebilen bu balıklar, protein ihtiyacını karşılarlar.

Haşlanmış sebzelerin yanı sıra, çiğ olarak salatalık ve ıspanak gibi yeşillikler de yiyebilirler. Akvaryumun sıcaklığı, balıkların sağlığı açısında önemlidir. Akvaryum sıcaklığının 25 derecenin altına düşmemesine önem vermelisiniz. Diğer türlü kuşlar soğuk suyun içinde hastalanıp ölebilirler.

Sarı Prenses Balığı Türleri

Sarı prenses balığı akvaryumda yaşayabilen canlılardır. Yapılan araştırmalara göre bu balıkların 20 farklı renkte türü vardır. Bu türlerden 18'i tanımlanmış olsa da diğerleri henüz tanımlanmamıştır. Bu balıklar kendi türleriyle aynı anda beslenirse iyi sonuçlar alabilir.

Farklı renkte türleri olduğu için benzer türlerin bir arada olması çok daha iyidir. Bazı durumlarda kendi türleri arasında kavga da görülebilir. Bu türler Afrika'da bulunan Malawi gölünün hemen her bölgesinde görülürler.

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Sarı Prenses Balığı Özellikleri, Bakımı ve Türleri: Sarı Prenses Balığı Nasıl Beslenir, Ne Kadar Yaşar?
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