Sarı serum kâbusu sürüyor

Halk arasında "atom" veya "sarı serum" olarak bilinen serum tedavisi sonrası yaşanan ölümler devam ediyor. Afyonkarahisar ve Adana'nın ardından İstanbul'da da bir kişi evinde aldığı sarı serumun ardından hayatını kaybetti.İstanbul Ataşehir'de yaşayan Harun Bayramoğlu (64), önceki gün evinde sarı serum taktırdıktan sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Bayramoğlu yaşamını yitirdi. Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Bayramoğlu'nun kesin ölüm nedeninin otopsi sonucuyla ortaya çıkması beklenirken, serumu takan Adem T. gözaltına alındı. Adem T. adli kontrolle sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı.Aksaray'da ise 5 çocuk annesi Sahibe Genç (58), 23 Ocak günü saat 21.00 sıralarında soğuk algınlığı şikâyetiyle gittiği özel hastanede verilen serum sonrası fenalaşıp yaşamını yitirdi. Annesinin ölümüne ilişkin hastane ve görevli doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Ercan Genç, "Serum bitene kadar biz annemle konuştuk, şakalaştık. Annem 'Serum bitince beni eve götür' dedi. Ben de yetkililere annemi götüreceğimi söyledim. Annem soluksuz kalarak bağıra bağıra gözümüzün önünde can verdi" dedi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor.Uzm. Dr. Önder Özüm Polat, "Doktor tavsiyesi olmadan bu serumun bilinçsizce kullanılması kesinlikle yanlıştır" diye konuştu.