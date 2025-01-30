Sarı serum ölüm getirdi

Afyonkarahisar'da umre yolculuğuna hazırlanan 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan, grip şikâyetiyle başvurduğu özel bir klinikte verilen sarı serumun ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam hayatını kaybetti.Olay, 13 Ocak'ta Afyonkarahisar kent merkezinde bulunan özel bir klinikte meydana geldi. Umre yolculuğu için hazırlık yapan iki çocuk babası Mehmet Gündoğan, gribal enfeksiyon şikâyetiyle kliniğe başvurdu. İddiaya göre, Gündoğan'a herhangi bir tıbbi tetkik yapılmadan sarı serum bağlandı. Ancak serumun bitmesine yakın nefes almakta zorlanan genç adam fenalaştı. Klinikteki çalışanlar duruma müdahale edemedi ve yanında refakatçi olarak bulunan arkadaşı, acil yardım ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Gündoğan, yoğun bakıma alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam 20 saatlik mücadeleyi kaybederek hayatını kaybetti.Eşinin ani kaybıyla yıkılan Songül Gündoğan, yaşanan ihmale tepki gösterdi. "Eşim bir gün önce Devlet Hastanesi'ne gitmiş, kendisine boğaz spreyi ve ağrı kesici verilerek eve gönderilmişti. Ancak iyileşmek için hızlı bir çözüm arıyordu. Umre yolculuğu için hazırlık yapıyorduk. Duyduğu bu kliniğe gitmeye karar verdi. Orada kendisine alerjisi olup olmadığı sorulmuş, eşim 'bilmiyorum' demesine rağmen hiçbir tetkik yapılmadan serum bağlanmış" dedi.Serum verildikten sonra eşinin aniden fenalaştığını belirten Gündoğan, klinikte yapılan müdahalelerin yetersiz olduğunu dile getirerek, "Orada çalışanlar ne yapacaklarını bilememişler. Hatta metal kaşık kullanarak eşimin nefesini açmaya çalışmışlar. Yanında bulunan arkadaşı hemen 112'yi aramış. Ancak hastaneye ulaştığında her şey için çok geçti. 20 saat içinde eşimi kaybettim. Umre için ihram hazırlamıştık ama ona kefen giydirmek zorunda kaldım. Bu sarı serumun ne kadar tehlikeli olduğunu içim yana yana öğrendim. Benim iki çocuğum babasız kaldı" diye konuştu.Mehmet Gündoğan'ın ailesi ve yakınları, klinik hakkında araştırmalar yaptıklarında çarpıcı bilgilere ulaştı. Songül Gündoğan, "Klinikte iki doktor çalışıyor. Bunlardan biri daha önce Devlet Hastanesi'nde görev yaparken, bir hastanın kan tahlilini değiştirdiği iddiasıyla yargılanıyormuş ve doktorluk diploması askıya alınmış. Diğer doktorun diploması var ancak benim eşimi kaybetmeme sebep olan doktorun da mesleki faaliyetinin durdurulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.Yaşanan olayın ardından Gündoğan ailesi hukuk mücadelesi başlatırken, yetkililerden konuyla ilgili adil bir inceleme yapmaları talep edildi.Aile Hekimi Uzman Dr. Selda Handan Karahan: "Vücut direncini yerine getirmek için serumun içine çeşitli vitaminler karıştırılarak, damar yoluyla kişiye veriliyor. Bu tarz işlemler asla bir özel klinikte yapılmamalı. Ama maalesef kuaförde hatta evde bile damardan sarı serum veriliyor. Kişi bu ölümcül atomdan 'anafilaktik şoka' girebiliyor. Kişinin nefes borusunda aniden şişmesine neden oluyor. Kalbi durduruyor. Hemen müdahale edip, kişiyi entübe etmek gerekiyor. 'Anafilaktik şoka' müdahale uzmanlık gerektiren bir alan" dedi.Trabzon, Fatih Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Esra Kadıoğlu: "Kendi adıma acil uzmanı olarak çok da tercih ettiğimiz ilaç değil. Çünkü kendi içeriği nedeniyle çok fazla yan etkisi olan, özellikle alerjik reaksiyonlar, ürtiker kaşıntı, döküntü ve anjiyo, ödem, anafilaksi gibi hayati tehlikelere sebep olan tehlikeli alerjik durumlara yol açabilir. Vitamin türevleri daha çok hastalık olmadan önce tüketilmeli. C vitamini gibi bunlar öneriliyor" dedi.SABAH