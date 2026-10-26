Sarıgüller soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen Sofu Altınbaş, Oktay Özkan, Temel Aygün, Eyüp Ensar Saral, Hulki Şavkın, Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Eyüp Birgün, Erhan Naci İşözen, Kenan Malkoç, Selami Cengiz, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılıktaki ifade işlemleri için Çağayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.