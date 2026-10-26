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Son Dakika | Süzer Plaza'da 600 milyon euroluk masa itirafı! Şok detaylar: 'Sarıgül' pazarlığında ben de vardım...
Giriş Tarihi: 26.10.2026 06:31
Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 06:33
Son Dakika | Süzer Plaza'da 600 milyon euroluk masa itirafı! Şok detaylar: 'Sarıgül' pazarlığında ben de vardım...
Son dakika haberi: Yeni Parti milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik rüşvet aklama soruşturmasında Avrupa pazarında faaliyet gösteren dev gıda markası Yayla Türk GmbH'nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yasemin emanetçi kasa olduğu belirlenerek tutuklanmıştı. İfadesinde gizli tanığın Sarıgül ve Altınbaş ailesi arasından Süzer Plaza'da gerçekleşen 600 milyon euroluk olaylı boşanma protokolü masasında bizzat yer aldığını açıklayan Yasemin, masada para konuşulup konuşulmadığını ise "hatırlamadığını" ileri sürdü. İfadesinde skandalın uluslararası boyutunu da ifşa eden gıda devi patronu; Çekya'nın başkenti Prag'da Mustafa Sarıgül ve Altınbaş Holding ile birlikte villa inşaat projesi yaptıklarını itiraf etti.