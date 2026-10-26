Son Dakika | Süzer Plaza’da 600 milyon euroluk masa itirafı! Şok detaylar: ’Sarıgül’ pazarlığında ben de vardım...

Zekeriya Yasemin, gizli tanığın bu iddiasını doğrulayarak Süzer Plaza'daki boşanma protokolü görüşmesinde ve kurulan masada bizzat bulunduğunu kabul etti.

Ancak Yasemin, gizli tanığın bahsettiği 600 milyon euroluk pazarlık iddialarına ilişkin, "Boşanma protokolü görüşmesinde yer aldım fakat masada para konuşulduğunu ya da ne kadar konuşulduğunu hatırlamıyorum" şeklinde savunma yaptı.