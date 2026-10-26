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Giriş Tarihi: 26.10.2026 06:31 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 06:33

Son Dakika | Süzer Plaza'da 600 milyon euroluk masa itirafı! Şok detaylar: 'Sarıgül' pazarlığında ben de vardım...

Son dakika haberi: Yeni Parti milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik rüşvet aklama soruşturmasında Avrupa pazarında faaliyet gösteren dev gıda markası Yayla Türk GmbH'nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yasemin emanetçi kasa olduğu belirlenerek tutuklanmıştı. İfadesinde gizli tanığın Sarıgül ve Altınbaş ailesi arasından Süzer Plaza'da gerçekleşen 600 milyon euroluk olaylı boşanma protokolü masasında bizzat yer aldığını açıklayan Yasemin, masada para konuşulup konuşulmadığını ise "hatırlamadığını" ileri sürdü. İfadesinde skandalın uluslararası boyutunu da ifşa eden gıda devi patronu; Çekya'nın başkenti Prag'da Mustafa Sarıgül ve Altınbaş Holding ile birlikte villa inşaat projesi yaptıklarını itiraf etti.

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Halit TURAN
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Son Dakika | Süzer Plaza’da 600 milyon euroluk masa itirafı! Şok detaylar: ’Sarıgül’ pazarlığında ben de vardım...

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama, dolandırıcılık ve mali usulsüzlük soruşturmasında adli süreç derinleşerek devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül'ün emanetçisi olarak tutuklanan Avrupa'nın önde gelen gıda tedarikçilerinden Yayla Türk GmbH şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yasemin'in savcılık ifadesine SABAH ulaştı.

Son Dakika | Süzer Plaza’da 600 milyon euroluk masa itirafı! Şok detaylar: ’Sarıgül’ pazarlığında ben de vardım...

BOŞANMA PROTOKOLÜ MASASINI DOĞRULADI

Dosyaya giren gizli tanık ifadesinde, Mustafa Sarıgül'ün imar rantlarından elde edilen kayıt dışı servetin aklanması amacıyla 2008'de oğlu Emir Sarıgül ile evlendirilen Fatoş Altınbaş'ın ailesinin şirketlerinin kullanıldığı, 2019'daki boşanma sürecinde ise Altınbaş şirketlerinde aklanan paranın iadesi için Süzer Plaza'da masa kurulduğu, Mustafa Sarıgül'e 600 milyon Euro verilmesine karar verildiğini anlatmıştı.

Görseldeki: Zekeriya Yasemin

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Son Dakika | Süzer Plaza’da 600 milyon euroluk masa itirafı! Şok detaylar: ’Sarıgül’ pazarlığında ben de vardım...

Zekeriya Yasemin, gizli tanığın bu iddiasını doğrulayarak Süzer Plaza'daki boşanma protokolü görüşmesinde ve kurulan masada bizzat bulunduğunu kabul etti.

Ancak Yasemin, gizli tanığın bahsettiği 600 milyon euroluk pazarlık iddialarına ilişkin, "Boşanma protokolü görüşmesinde yer aldım fakat masada para konuşulduğunu ya da ne kadar konuşulduğunu hatırlamıyorum" şeklinde savunma yaptı.

Görseldeki: Fatoş Altınbaş, Emir Sarıgül

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Son Dakika | Süzer Plaza’da 600 milyon euroluk masa itirafı! Şok detaylar: ’Sarıgül’ pazarlığında ben de vardım...

PRAG'DA SARIGÜL VE ALTINBAŞ İLE VİLLA PROJESİ İTİRAFI

Zekeriya Yasemin'in sorgusunda ortaya çıkan en sarsıcı gelişme ise Sarıgül ve Altınbaş aileleriyle yurt dışında yürütülen gizli ticari ortaklıklar oldu.

Ünlü iş insanı, Çekya'nın başkenti Prag'da Mustafa Sarıgül ve Altınbaş Holding ile birlikte ortak villa inşaat projesi yaptıklarını itiraf etti.

Son Dakika | Süzer Plaza’da 600 milyon euroluk masa itirafı! Şok detaylar: ’Sarıgül’ pazarlığında ben de vardım...

Bu itiraf, Şişli'den başlayıp Kapalıçarşı, Kıbrıs ve Avrupa'ya uzanan finans ile gayrimenkul ağının somut delillerinden biri olarak soruşturma dosyasına girdi.

Son Dakika | Süzer Plaza’da 600 milyon euroluk masa itirafı! Şok detaylar: ’Sarıgül’ pazarlığında ben de vardım...

ADLİYEDEKİ SORGUNUN ARDINDAN TUTUKLANDI

Süreç içerisinde hem hakem heyeti masasındaki varlığı hem de uluslararası villa projesi ortaklığı netleşen Yayla Türk GmbH patronu Zekeriya Yasemin, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Dakika | Süzer Plaza’da 600 milyon euroluk masa itirafı! Şok detaylar: ’Sarıgül’ pazarlığında ben de vardım...

ALTINBAŞ HOLDİNG BAŞKANI SORGUYA ALINDI

Zekeriya Yasemin'in bu kritik itirafları ve tutuklama kararı, emniyet güçlerinin gözaltında tuttuğu Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ile ilgili sorgu sürecini de birinci dereceden etkiledi.

Son Dakika | Süzer Plaza’da 600 milyon euroluk masa itirafı! Şok detaylar: ’Sarıgül’ pazarlığında ben de vardım...

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, gözaltındaki Sofu Altınbaş'a Zekeriya Yasemin'in doğruladığı Süzer Plaza protokolünü, Prag'daki villa ortaklığını ve şirketler arası finansal trafiği ayrıntılarıyla soracağı öğrenildi.

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