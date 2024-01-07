Sarıkamış Şehitleri için 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı’nda yürüdüler

Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen "Sarıkamış Şehitlerimizin İzinden" etkinliği Zigana tüneli çıkışındaki yol ayrımından başladı. Yaklaşık 5 kilometre süren yürüyüş boyunca 105 metre Türk bayrağı öğrenciler tarafından taşınırken, katılımcılar Sarıkamış türküleri eşliğinde yürüdü. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı yürüyüş öncesinde katılımcılara Ay Yıldızlı atkı, bere, eldiven gibi çeşitli hediyeler dağıtılırken, güneşli ve zaman zaman sisli ortamda gerçekleştirilen ve hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olduğu ortamda gerçekleşen yürüyüş Zigana Gümüşkayak Kayak tesislerinde sonlandı.

Yürüyüşün sonlanmasının ardından konuşma yapan Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, "Sarıkamış hareketinin 109.yılında, karlar altında, şehitlerimizi anmak, onların aziz ruhlarına dua etmek, o ortamda yaşanılan iklimi teneffüs etmek üzere bugün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Belediye başkanlarımızla, kurum müdürlerimiz ve öğrencilerimizle sadece Gümüşhane'nin değil, Karadeniz'in incisi konumunda ki Zigana Kayak Tesis Merkezine geldik. Bu yürüyüşü her şeyden önce gençlerle birlikte yaptık. Gümüşhaneli gençlerimizle, üniversitemizde okuyan kıymetli gençlerimizle, bu topraklarda izimiz var diyerek hep beraber Sarıkamış'ta şehit olan kahramanlarımızı rahmetle, bize bıraktıkları bu cennet vatanı gördükten sonra da minnetle yâd ediyoruz. Vatan sağ olsun" dedi.