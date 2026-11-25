Kaza, Keklik Deresi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sarıkamış'a seyir halindeki otomobil, yolun buzlanması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer sürücüleri özellikle buzlanmanın etkili olduğu güzergahlarda dikkatli olmaları, hızlarını yol ve hava şartlarına göre ayarlamaları konusunda uyardı.