Sarıyer-Kilyos arası 5 dakikaya inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli TBM Makinası Hizmete Başlatma Töreni'nde konuştu. TBM makinasının, Türkiye'de Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda ilk kez kullanılacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Makinamız, İzmir YHT hattı T-1 Tüneli ve Avrasya tünelinden sonra 13.65 metrelik çapı ile Türkiye'deki en büyük 3. TBM'dir" dedi. Türkiye coğrafyasının, pek çok mühendislik harikasına ev sahipliği yaptığını belirten Uraloğlu "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projelerimiz üstün mühendislik teknikleriyle ülkemizin sembol projeleri arasına katıldı.Bu gün Türk müteahhitlik firmalarımızın hem yurt içi hem yurt dışında inşa ettiği yapılar, ülkemizi dünyaya mühendislik ihraç eder seviyeye yükseltti" dedi. Uraloğlu, yapımına 2022'de başlanan tünenin yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda, 2 geliş 2 gidiş çift tüplü olarak inşa edildiğini ve toplam uzunluğunun bağlantı yolları ile birlikte 8.2 kilometre olduğunu söyledi.Tamamlandığında ücretsiz olarak hizmete başlayacak proje ile Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Sarıyer, Maslak ve Levent bölgelerinden erişimin kolaylaşacağını ve proje sayesinde mevcut imar yollarına göre mesafenin de 3 kilometre kısalarak seyahat süresinin 35 dakikadan 5 dakikaya ineceğini aktaran Bakan Uraloğlu, "Böylece zamandan 1.7 milyar lira, akaryakıttan 400 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2.1 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 32 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız" dedi.