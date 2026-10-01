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Giriş Tarihi: 1.10.2026 10:05

Sarıyer’de cip yolun karşısına geçip İETT otobüsüne çarptı: O kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Sarıyer'de karşı yöne geçen cip, seyir halindeki İETT otobüsüne çarptı. Cip sürücüsü Murat A. (49) ile otobüsteki yolcular Rukkıye B. (55) ve Metin C.’nin (51) yaralandığı kazanın araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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DHA Yaşam
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Sarıyer'de dün saat 18.00 sıralarında Maslak Mahallesi'nde feci kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent yönünden gelen Murat A. yönetimindeki 34 UM 6501 plakalı cip, refüjü aşarak karşı yöne geçti. Cip, Beşiktaş yönünde seyreden Abdullah G. (53) yönetimindeki 34 HO 2585 plakalı İETT otobüsüyle çarpıştı.

KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otobüsteki yolcular Rukkıye B. ve Metin C. ile cip sürücüsü Murat A. yaralandı. Bilinci açık olan 2 yolcu tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Boyun ve göğüs ağrısı bulunan cip sürücüsü Murat A. da hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otobüs sürücüsü Abdullah G.'nin 3 emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazanın araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, cipin refüjü aşarak karşı şeride geçtiği ve İETT otobüsüne çarptığı anlar yer aldı.

Sarıyer'de kontrolden çıkan cip, İETT otobüsüne böyle çarptı! | Video

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İETT #LEVENT #BEŞİKTAŞ

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Sarıyer’de cip yolun karşısına geçip İETT otobüsüne çarptı: O kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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