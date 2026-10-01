Sarıyer’de cip yolun karşısına geçip İETT otobüsüne çarptı: O kazanın görüntüleri ortaya çıktı

KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otobüsteki yolcular Rukkıye B. ve Metin C. ile cip sürücüsü Murat A. yaralandı. Bilinci açık olan 2 yolcu tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Boyun ve göğüs ağrısı bulunan cip sürücüsü Murat A. da hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otobüs sürücüsü Abdullah G.'nin 3 emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.