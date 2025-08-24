Haberler Yaşam Haberleri Sarıyer’de denize giren kişi hayatını kaybetti
Sarıyer’de denize giren kişi hayatını kaybetti

İstanbul Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda denize giren ve dalgaların arasında mahsur kaldıktan sonra cankurtaranlar tarafından kurtarılan Cemil Cil (58), hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda denize giren ve dalgaların arasında mahsur kaldıktan sonra cankurtaranlar tarafından kurtarılan Cemil Cil(58), hastanede hayatını kaybetti. Olay, Cumartesi günü sabah saatlerinde Kısırkaya Plajı'nda yaşandı.

Denize giren Cemil Cil, bir süre sonra dalgaların arasında çırpınmaya başladı. Durumu fark eden cankurtaran ekipleri, Cemil Cil'e müdahale ederek denizden çıkardı. Hastaneye kaldırılan Cemil Cil, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

