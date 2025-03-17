Sarıyer’de eski topçu karakolu alev alev yandı

Yangın, saat 00.15 sıralarında Büyükdere Mahallesi Topçu Karakolu Sokak'ta bulunan eski karakol olduğu öğrenilen 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alev alev yanan binada hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri dar sokaklar ve hatalı park eden araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiye ekipleri adrese ulaşarak müdahaleye başlarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bina kullanılamaz hale geldi.

'BURASI TOPÇU KARAKOLU OLARAK GEÇİYOR'

Alevleri gördükten sonra ekiplere haber veren mahalle sakini Tuğba Soydaner, "Biz alevleri gördük geldik, itfaiyeyi aradık. Zaten mahalleli de aramış. Burası topçu karakolu olarak geçiyor. Bir dönem de okul olarak da kullanıldı. Alevler binanın tamamını etkisi altına almış, komple içi gitti, şu an sadece dış cephesi kaldı. Yazık yani tarih gitti böylece" ifadelerini kullandı.