Sarıyer’de inanılmaz anlar. Ambulansa aldırmadan tartıştılar!

'BEN İNSANLIĞIMDANN UTANDIM'

Olayı gören Büyükdere Mahallesi Muhtarı Ali Yazıcı, "Gözle görünür bir hasar dahi yok. Baktım inmişler birbirlerine yumruk sallıyorlar, kavga ediyorlar, hakaret ediyorlar. Ambulansta yaşam mücadelesi veren bir hasta olduğunu unutmuşlar. Ambulans orada dakikalarca bağırdığı halde, o iki sürücünün ambulansa tepki vermemesi beni çileden çıkarttı. Oradaki insanlar dedi ki, 'Bakın ambulans var' halen daha istiflerini bozmadılar. Yazıklar olsun demekten kendimi alamadım, yani insanlığın bitme noktasına geldiğine şahit oldum. Sonra ben muhtar olarak tepki koydum 'Arkada ambulansı görmüyor musunuz?' diye tepki verince çevredeki insanlar geldi, onlar da tepki gösterdi. Ondan sonra arabalarını kaldırdılar. Oysa insanların tepki vermesine gerek kalmadan o ambulansın siren sesini duyduğun zaman arabanda ne kadar hasar olursa olsun çek kenara, anlaşırsın polis çağırırsın ama istiflerini bozmadılar. Ben insanlığımdan utandım" dedi...