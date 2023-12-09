Haberler Yaşam Haberleri Sarıyer'de istinat duvarı çöktü: 4 araç hasar gördü
Giriş Tarihi: 9.12.2023 18:20 Son Güncelleme: 9.12.2023 19:20

Sarıyer'de istinat duvarı çöktü: 4 araç hasar gördü

Sarıyer’de yağış sonrası toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöktü. Çöken duvar nedeniyle 4 araç hasar alırken, 1 bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Sarıyer’de istinat duvarı çöktü: 4 araç hasar gördü

Olay, saat 16.30 sularında Sarıyer Baraj Sokak'ta meydana geldi. Yağış sonrası yaşanan toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın altında bulunan müstakil otoparktaki 4 araç ağır hasar aldı. Bölgeye gelen itfaiye ve zabıta ekipleri hasar tespiti için rapor oluştururken 1 bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Öte yandan aracı duvarın altında kalan mahalle sakini, "Arabamı 5-10 dakikalığına buraya çektim. Büyük bir gürültü geldi. Duvar çöktü arabam altında kaldı" dedi.

Mahalle sakinleri ise şiddetli yağışın çökmeye sebep olacağını belirtirken, toprak kaymasının gece de devam edeceğinden endişe ettiklerini ifade etti.

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Sarıyer'de istinat duvarı çöktü: 4 araç hasar gördü
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