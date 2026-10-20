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Giriş Tarihi: 20.10.2026 23:41

Sarıyer'de karaya oturan 238 metrelik tanker kurtarıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karadeniz’de ağır hava şartları nedeniyle karaya oturan 238 metre boyundaki Liberya bayraklı BANDA tankerinin, İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Kısırkaya açıklarında yürütülen çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden kurtarıldığını açıkladı.

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İHA
Sarıyer’de karaya oturan 238 metrelik tanker kurtarıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Banda Gemisi kurtarıldı. Karadeniz'de ağır hava koşulları nedeniyle karaya oturan 238 metre boyundaki Liberya bayraklı Banda tankeri, İstanbul Sarıyer Kısırkaya açıklarında yürütülen çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı balık adam ekibimizin su altı sörveyinin ardından kurtarma uzmanımız, KEGM-4 botumuz, Nene Hatun Acil Müdahale Gemimiz, Kurtarma-8 ve Şark römorkörlerimizin katılımıyla kurtarma operasyonu başarıyla gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.
#İSTANBUL #SARIYER #KARADENİZ
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Sarıyer'de karaya oturan 238 metrelik tanker kurtarıldı
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