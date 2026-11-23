Yaşanan gelişmelerin ardından Sarıyer'de yaşayan vatandaşlar ve veliler gözlerini yetkililerden gelecek yeni açıklamalara çevirdi. Firari aslanın yakalanıp yakalanmadığı, hayvanın nereden geldiği ve 24 Kasım Salı günü Sarıyer'de okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.
Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde görülen dişi aslanın yerinin termal kameralar yardımıyla tespit edildiği açıklandı. Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü, ormanlık alanda yürütülen çalışmalar sonucunda hayvanın bulunduğu noktanın belirlendiğini duyurdu.
İstanbul Valiliği de yaptığı açıklamada, aslanın yakalanmasına yönelik çalışmaların Millî Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda jandarma, emniyet ve Sarıyer Belediyesi zabıta ekipleri tarafından sürdürüldüğünü bildirdi.
23 Kasım Pazartesi günü itibarıyla uzman veterinerlerin de katıldığı ekipler, hayvanın sağ olarak yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarıyer'de yaşayan öğrenciler ve veliler, aslanın henüz yakalanmamış olması nedeniyle 24 Kasım Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor.
Şu ana kadar İstanbul Valiliği veya Sarıyer Kaymakamlığı tarafından 24 Kasım Salı günü Sarıyer'de eğitime ara verildiğine ilişkin doğrulanmış bir karar açıklanmadı.
Eğitim öğretime ara verilmesine yönelik bir karar alınması halinde bunun valilik veya kaymakamlık tarafından duyurulması bekleniyor.
Sarıyer'de görülen aslanın nereden geldiği ve kime ait olduğu henüz netlik kazanmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, hayvanın sahibinin ve nereden kaçtığının araştırıldığı bildirildi.
Soruşturmanın ardından aslanın nasıl bölgeye geldiğine ilişkin ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor.
Yetkililer, arama çalışmaları tamamlanana kadar bölge sakinlerinin dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Özellikle ormanlık alanlara yaklaşılmaması, çocukların gözetimsiz bırakılmaması ve evcil hayvanların dışarıda yalnız tutulmaması önem taşıyor.
Aslanın görülmesi halinde hayvana yaklaşılmaması ve vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi gerekiyor.