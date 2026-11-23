SARIYER'DE 24 KASIM SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Sarıyer'de yaşayan öğrenciler ve veliler, aslanın henüz yakalanmamış olması nedeniyle 24 Kasım Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor.

Şu ana kadar İstanbul Valiliği veya Sarıyer Kaymakamlığı tarafından 24 Kasım Salı günü Sarıyer'de eğitime ara verildiğine ilişkin doğrulanmış bir karar açıklanmadı.

Eğitim öğretime ara verilmesine yönelik bir karar alınması halinde bunun valilik veya kaymakamlık tarafından duyurulması bekleniyor.