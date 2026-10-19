Sarıyer'de maganda dehşeti! Trafikte aracın camını kırdı: O sürücüye 180 bin lira ceza kesildi

Sarıyer'de 11 Ekim Pazar günü Sarıyer'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte aracından inen sürücü B.B. başka bir araca saldırdı. Saldırgan aracın camını kırarken, o anlarda kadının çığlık attığı, araçtaki çocuğun ise ağladığı duyuluyor. Araç ilerlerken meydana gelen olay anı cep telefonuı kamerasıyla kaydedildi.