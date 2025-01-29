Sarıyer’de motosiklet kazası: Genç sürücü hayatını kaybetti

İstanbul Sarıyer'de saat 18.00 sıralarında seyir halinde olan 28 yaşındaki Kadir Erçok idaresindeki motosiklet ile Gökmen K. idaresindeki otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Kadir Erçok, kazanın etkisiyle yola savrularak sürüklendi.

İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kadir Erçok, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Gökmen K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Erçok'un memleketi Kırklareli'nde toprağa verileceği öğrenildi.